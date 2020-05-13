إيه إم دي يسارع بجني الأرباح – تحليل – 13-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، ليسارع بجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وأيضاً لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 51.21، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.22. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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