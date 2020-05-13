شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.08% بما يعادل -3.70 نقطة ليستقر على سعر 338.30 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 353.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 386.76.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه