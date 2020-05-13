شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد زيادة كبيرة فى مخزونات الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، زيادة كبيرة تجاوزت التوقعات فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويضغط على الأسعار أيضا مخاوف اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.9% إلى مستوي 25.55$ ،من مستوى الافتتاح عند 25.80$، و سجل أعلى مستوي عند 26.24$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 28.94$ ، من مستوى الافتتاح عند 29.34$ ، وسجل أعلى مستوي عند 29.66$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى المقابل انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 8 أيار/مايو،فى سابع زيادة أسبوعية على التوالي،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 525 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 30 حزيران/يونيو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

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ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 4.1 مليون برميل ، فى الزيادة السادسة عشر أسبوعيا على التوالي.

فى الصين وكوريا الجنوبية ،تم الإبلاغ عن ظهور حالات جديدة من الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ، الأمر الذي يثير مخاوف اندلاع موجة ثانية من جائحة الفيروس التاجي ، وهو ما قد يبقي الاقتصادات العالمية فى فترة طويلة من الإغلاق.

وأدت جائحة الفيروس التاجي إلى انهيار مستويات الطلب العالمي على النفط بنحو 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي.

وفى نفس الإطار ،حذر خبير الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة "أنتوني فوسي" الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء من أن تخفيف قيود العزل الصحي وإعادة فتح الاقتصاد ، قد يؤدي إلى تفشي المرض من جديد.

وعلى حسب البيانات الرسمية ،تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا فى العالم من جائحة فيروس كورونا ، حيث بلغت الإصابات المؤكدة نحو 1,37 مليون حالة ،وحالات الوفاة 82 ألف.