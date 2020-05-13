شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي بعد بيانات أقل سوءاً عن انكماش الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،يدعم تلك المحاولات بيانات أقل سوءاً عن انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى 1.2302$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2257$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2251$ الأدنى منذ 21 نيسان/أبريل الماضي.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب الانتقادات الواسعة لخطط حكومة "بوريس جونسون" حول إعادة فتح الاقتصاد البريطاني.

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أظهرت البيانات الصادرة فى وقت سابق اليوم ، تحديدا الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش ، انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول 2020 بمعدل 2.0% ، بأفضل من تقديرات السوق انكماش بمعدل 2.6% ، وبالرغم من ذلك يعد هذا الانكماش الأسوأ منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ، وكان الاقتصاد كان سجل نموا بمعدل 0.0% فى الربع الرابع 2019.

وفى نفس السياق ،سجل الاقتصاد البريطاني انكماشا شهريا بمعدل 5.8% فى آذار/مارس ، بأسوأ وتيرة منذ بداية إصدار تلك البيانات أواخر عام 2018 ،لكن بأفضل من تقديرات الخبراء انكماش بمعدل 7.9% ، وسجل الاقتصاد انكماش بمعدل 0.2% فى شباط/فبراير.

لا تزال حالة الارتباك المستمر بشأن خطط الحكومة البريطانية تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، تشكل ضغط سلبيا على سعر صرف الجنيه مقابل سلة من العملات.

وأظهرت البيانات الرسمية يوم الثلاثاء أن عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا تجاوز 40 ألف حالة ، لتعتبر المملكة المتحدة الدولة الأكثر تضررا حاليا فى أوروبا.