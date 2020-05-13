شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسوأ وتيرة منذ عام 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الأول /2020 مسجلة انكماش بمعدل 2.0% ،بأسوأ وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،بسبب إغلاق الاقتصاد ضمن تداعيات فيروس كورونا ، أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلى انكماش بمعدل 2.6% ، أسوأ من الربع الرابع /2019 الذي سجل نمو بمعدل 0.0%.

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