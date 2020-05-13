شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة كورونا الاقتصاد البريطاني ينكمش شهريا بأسوأ وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن مكتب الإحصائي الوطني الساعة 06:00بتوقيت جرينتش القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي فى بريطانيا ، لتسجل انكماش بمعدل 5.8% فى آذار/مارس ،بأسوأ وتيرة منذ بداية إصدار تلك البيانات فى عام 2018 ،أفضل من توقعات الخبراء انكماش بمعدل 7.9% ، وسجل الاقتصاد البريطاني انكماش بمعدل 0.2% فى شباط/فبراير.

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