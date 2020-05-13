انخفاض الأرباح الربعية لشركة سوني بنسبة 85% بسبب فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شركة سوني اليابانية للصناعات الإلكترونية

أعلنت شركة سوني اليابانية للصناعات الإلكترونية اليوم الأربعاء تراجع أرباحها خلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى آذار/مارس الماضيين بنسبة 85.6% لتصل إلى 12.6 مليار ين ( 118 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى تفشي فيروس كورونا.

وبلغت قيمة الارباح التشغيلية للشركة 35.4 مليار ين، بانخفاض بنسبة 57.2% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، كما تراجعت المبيعات بنسبة 17.8% لتصل إلى 1.75 تريليون ين.

وبالنسبة للعام المالي الذي انتهى في 31 آذار/مارس الماضي، تراجعت أرباح سوني بنسبة 36.5 % لتصل إلى 582.2 مليار ين، والأرباح التشغيلية بنسبة 5.5% لتصل إلى 845.5 مليار ين، كما انخفضت المبيعات بنسبة 4.7% لتصل إلى 8.26 تريليون ين.

ورفضت سوني إصدار توقعات بشأن الأرباح للعام المالي الحالي الذي ينتهى في آذار/مارس 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا.