شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض أسعار الكوسة والملوخية بسوق العبور للجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 13-5 - 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيها، بينما أسعار البطاطس . 1.7 - 2.7 جنيهات ، وسجلت اسعار الفاصوليا ل2.5 - 4 جنيها و سجل سعر كيلو البصل 2.5-5 جنيهات، فيما سجل الباذنجان البلدى 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى يتراوح بين 1.5-2.5مقابل، فيما انخفضت اسعار الكوسة لتتراوح بين 2-4 جنيها مقابل 4-5 جنيها ، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، و سعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت ولنخفضت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3-4 جنيها مقابل 4 – 6 جنيها ، والبسلة لتتراوح بين 4-6.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

واكد النجيب ان السوق يعمل بكامل طاقته بالرغم من الإجازات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.