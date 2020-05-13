شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بنك البحرين والكويت يدفع بورصة البحرين للمنطقة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة 0.02% خاسراً 0.22 نقطة ليصل إلى مستوى 1238.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 396.5 ألف سهم بقيمة 89.6 ألف درهم، وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، حيث تم مناقشة التقارير الدورية، استراتيجية المجموعة، أمور داخلية أخرى، كما أعلنت المجموعة أنه ليس لديها انكشاف على مجموعة فونيكس.

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كما أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن عدم وجود أى تعرض مع مجموعة فونيكس، وذلك رداً على استفسار شركة سوق دبي المالي.

فيما أعلن مصرف السلام-البحرين، عن تأجيل اجتماع مجلس الإدارة للموافقة على البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، حتى إشعار آخر.

تخضع مجموعة "فينيكس كوموديتيز" المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية وبالأخص الأرز، بالإضافة للفحم والمعادن، للتصفية، بعد أن تراكمت خسائر محتملة لتداول بالمشتقات بأكثر من 400 مليون دولار، ويبلغ حجم انكشاف البنوك الإماراتية على مجموعة "فينيكس كوموديتيز" المتعثرة يتراوح ما بين 350 و400 مليون دولار