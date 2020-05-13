شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العبور: 90% نسبة تنفيذ مول تجارى على ١١٥٠٠ م٢ بالحى الترفيهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جارٍ تنفيذ مول تجارى بالحى الترفيهى في المدينة، على مساحة إجمالية حوالى ١١٥٠٠م٢ تقريبا، وذلك لتوفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها.

وذكر رئيس الجهاز أن نسبة إنجاز المشروع تصل إلى 90% وهو الآن في مرحلة التشطيبات النهائية، ويتكون المشروع من مبنى المول ( هايبر ماركت) وساحة لانتظار السيارات ومنطقة كافتيريا، مشيرا إلى أن المشروع يأتي فى إطار التعاون المثمر بين جهاز تنمية مدينة العبور وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أن المشروع سيقدم العديد من الخدمات منها الاستهلاكية والسلع المعمرة التي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالسوق المحلي مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.

كان المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قد أكد أن أعمال تنفيذ عدد 126 عمارة، لأهالي المناطق غير الآمنة بحي السلام، تسير بمعدلات جيدة حيث بلغت حوالي 55%، وجارٍ استكمال الأعمال بالمشروع.

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وشدد المهندس أحمد عمران على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، وكذا توفير السكن الملائم للمواطنين.

وفي سياق آخر، قال المهندس أحمد عمران: جارٍ تنفيذ الجزء الأخير من الطبقة السطحية بالحارة اليمني من الطريق الرئيسي للمدينة، في المسافة بين نفق الحي السابع وحتى نفق الحي السادس، وذلك ضمن أعمال الطبقة السطحية بالطريق الرئيسي للمدينة بالكامل.

وأضاف رئيس الجهاز أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بالحي السادس، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع استكمال القطاع التصميمي وتطوير الحي السادس بالمدينة.

كما وجه المهندس أحمد عمران، مسئولي الإدارات المختصة بالتأكيد على جاهزية سيارات شفط المياه، وعمل الصيانة الدورية اللازمة لبالوعات صرف مياه الأمطار، تحسبا لأية ظروف طارئة خلال موسم الشتاء الحالي.