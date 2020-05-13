شكرا لقرائتكم خبر عن "الغرف التجارية" يطلق دبلومة مجانية في التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية، عددا من البرامج التدريبية المجانية عبر الإنترنت والتي تبدأ بدبلومة "التحول الرقمي"، وذلك ضمن مبادرة Stay Home Egypt التي يرعاها الاتحاد وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الرقميات والتدريب والتوظيف. وتأتي البرامج التدريبية لمساعدة أصحاب الأعمال على التحول الرقمي في بناء متاجرهم الإلكترونية و فتح قنوات بيعية جديدة لمواجهة التغيرات الحالية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد واجراءات الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس، وتتيح المبادرة إمكانية الحصول على شهادة معتمدة بشرط حضور جميع محاضرات الدبلومة.

وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ، في بيان للاتحاد أن المبادرة تأتي استمرارا لاستراتيجية الاتحاد في التحول الرقمي لكافة القطاعات والاستفادة من تقنيات العصر الحديثه لصالح الشركات والجمهور .

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وأضاف العربي أن الاتحاد عقد العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتقديم تدريبات معتمدة أونلاين في مصر، بما يتماشى مع اجراءات التباعد الاجتماعي، والسماح للشباب ورواد الأعمال وأصحاب الشركات للإرتقاء بقدراتهم في مجالات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وريادة الأعمال.

وذكر العربي أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم وتشجيع اي مبادرات شبابية خاصةً التي تساهم في التخفيف من آثار أزمة كورونا الاقتصادية.

يذكر أن مبادرة "Stay Home Egypt" والتي يرعاها الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن عن تدشينها مجموعة من رواد الأعمال والتجارة الإلكترونية في مصر وهم منال نجم الدين، وعمرو داود ، ومحمد حسام خضر، وذلك في بداية شهر إبريل الماضي من خلال إطلاق موقع إلكتروني يهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال في الاستمرار في تقديم خدماتهم للمستهلكين من خلال البيع أونلاين.