انخفاض أسهم أوروبا مع استمرار مخاوف كورونا والبنوك تهبط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ يخشى المستثمرون ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 بعد بدأت عدد من الدول المتضررة بشدة من الفيروس تخفيف إجراءات العزل العام، بينما تضررت المعنويات أيضا بفعل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة ، مع هبوط البنوك بعد سلسلة من الإعلانات السلبية.

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ونزلت أسهم كومرتس بنك الألماني 3.2 بالمئة وخسر سهم إيه.بي.إن أمرو الهولندي 5.3 بالمئة بعد أن تحول البنك إلى الخسارة في الربع الأول مع تسبب جائحة فيروس كورونا في رفع مخصصات خسائر القروض.

ونزل سهم دويتشه بنك 4.4 بالمئة بفعل أنباء عن أن كبار المديرين سوف يتنازلون عن شهر من الراتب الثابت في مسعى لخفض التكاليف.