شكرا لقرائتكم خبر عن إياتا: قطاع الطيران السعودى يحتاج دعما مباشرا من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء، حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم دعم مالي لقطاع الطيران. وذكر في بيان أنه ينبغي أن تدرس المملكة تقديم دعم مالي لشركات الطيران والمطارات والنظر في خفض وإعفاء أو تأجيل سداد ضرائب ورسوم تفرضها الحكومة. وتابع الاتحاد أن من المتوقع أن تخسر شركات الطيران السعودية 7.5 مليار دولار في العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا التي سحقت الطلب على السفر.

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