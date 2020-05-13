شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان:خفض 5% على الموازنة المعتمدة لجميع الوحدات المدنية والأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء، أن سلطنة عمان ستخفض ميزانيات المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة بنسبة خمسة بالمئة أخرى هذا العام ضمن إجراءات لمكافحة تداعيات انخفاض أسعار النفط.

وسبق أن خفضت عمان الميزانيات خمسة بالمئة في منتصف أبريل في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا.

وكانت قد توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، تحسن ظروف التمويل بالنسبة لسلطنة عمان في النصف الثاني من 2020، مما يتيح جمع نحو 50 مليون دولار تحتاجها حتى عام 2023، على أن يأتي ثلثا هذا المبلغ تقريبا من إصدار ديون خارجية.

وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن تجمع عمان الخمسين مليار دولار تقريبا التي تحتاجها بين عامي 2020 و2023 بأن يأتي 63 بالمئة من هذا المبلغ من إصدارات دين خارجي و18.5 من سحب من أصول محلية وخارجية سائلة و15 بالمئة من دين محلي وثلاثة بالمئة عن طريق صفقات أخرى.