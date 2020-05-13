مخاوف هجمة ثانية لفيروس كورونا تهبط بالبورصات الأوروبية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، بمستهل تداولات اليوم الأربعاء، ضمن موجة تراجعات بالأسواق العالمية نابعة من مخاوف اندلاع هجمة ثانية لفيروس كورونا بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق، مما قد يقوض فرص تعافي الاقتصاد العالمى بعد أن تكبد خسائر فادحة تحت ضغط تدابير مكافحة الفيروس.

تراجع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 1.45 % مسجلا 335 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.90 % ليصل إلى4385 نقطة، وسجل مؤشر "داكس" الألماني انخفاضا بنسبة 1.86 % ليصل إلى 10617 نقطة، وفي بريطانيا، تراجع مؤشر "فوتسي 100" بنسبة 1.13 % ليسجل 5927 نقطة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المعهد - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمعدل 798 ليصل إلى 171306، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 101 ليصل إلى 7634.

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على صعيد أخر، سجل الاقتصاد البريطاني أكبر وتيرة انكماش منذ الأزمة المالية العالمية خلال الربع الأول من العام نتيجة التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وبحسب لبيانات معهد الاحصاء الوطني، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نحو 2 % خلال الأشهر الثلاثة الاولى من العام وبنسبة 5.8 % خلال شهر مارس فقط بالتزامن مع فرض تدابير الإغلاق.