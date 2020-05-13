شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: بحث اتخاذ إجراءات تصحيحية لشركتى واحة باريس والوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية العمل على تحسين أداء شركتى واحة باريس للمياه الطبيعية والوادى الجديد للعبوات وضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج لمواجهة المنافسة في السوق مع الشركات ذات نفس طبيعة النشاط وعلى زيادة التكامل بين الشركتين كمرحلة أولى للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بهما، وبحث اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية تمهيداً لدمجهما لتوفير التكاليف والمصروفات الإدارية ورفع كفاءة التشغيل، مشيراً إلى استمرار عمل اللجنة التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية لتقييم الأداء وتحديد النقاط الرئيسية المطلوبة لتصحيح مسار أنشطة الشركتين .

جاء ذلك خلال اعتماد نتائج أعمال الشركتين لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

ومن جانبه أشار المهندس طارق عبد الصمد رئيس شركة واحة باريس أن الشركة استطاعت خلال عام 2019 إنتاج أكثر من 2 مليون زجاجة مياه وتحقيق إيرادات 74 مليون جنيه مقابل 52 مليون جنيه فى العام السابق.

وأوضح المهندس عبد الرحمن أبو خضرة رئيس شركة الوادى الجديد للعبوات أنه تم توريد العبوات المطلوبة للمياه المعدنية لشركة واحة باريس خلال العام وأن الشركة تشتمل على أحدث أجهزة المعامل لضبط الجودة واختبار المادة الخام والمنتج النهائى للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية .

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وكان المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية، قد عقد فى إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وموقف معدلات الإنتاج الحالية من البترول مقارنة بالخطط الإنتاجية المستهدفة، إجتماعاً لتقييم برامج عمل الشركات الأعلى إنتاجية للزيت الخام، ضم رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وجابكو، بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونواب رئيس هيئة البترول للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

وخلال الإجتماع أكد الملا على أهمية مراجعة خطط الإنتاج والعمل على زيادة كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج الذى أصبح أمراً ضرورياً فى مواجهة التحديات التى تشهدها الصناعة البترولية ليس فى مصر فقط وانما على المستوى العالمى فى ظل أزمة كورونا والانخفاض الحاد فى مستويات الأسعار العالمية للبترول ووجود فائض كبير من المعروض فى أسواق البترول العالمية.