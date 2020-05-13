شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان، وذلك بعدما أغلقت البورصة أمس على ارتفاع كبير، فيما يتوقع أن يؤثر إقرار البرلمان زيادة في ضريبة الدمغة على البورصة على أداء سوق المال خلال جلسة اليوم.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1545 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 12117 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 4017 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1138 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1867 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 6610 سهم، 40 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 22 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، 4 آلاف سهم، 5968 سهم، على التوالي.

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واشترت مجموعة متربطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 481 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة أميرالد للاستثمار العقاري 225 سهم، فيما باعت مجموعة مرتبطة لشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مطاحن وسط وغرب الدلتا، سماد مصر (إيجيفرت)، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 2000 سهم، 43 ألف سهم، 28.2 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 1000 سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم العامة لمنتجات الخزف والصيني، الأهلي للتنمية والاستثمار، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أسمنت سيناء، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس).

كما قررت تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على أسهم دايس للملابس الجاهزة، أسمنت سيناء، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية لعدد 361.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 805.6 مليون جنيه.