شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الذهب اليوم الأربعاء، مع عزوف المتعاملين في السوق عن القيام برهانات كبيرة قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وسط تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تطبق في يوم ما أسعار فائدة سلبية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1702.52 دولار للأوقية (الأونصة) فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1705.90 دولار للأوقية. وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء البنك المركزي مجددا على تبني أسعار فائدة سلبية. وفي الأسبوع الماضي بدأت أدوات سوق النقد الأمريكية تضع في الاعتبار احتمال تطبيق أسعار فائدة سلبية. Advertisements وتترقب الأسواق الآن كلمة باول لاستجلاء متانة الاقتصاد الأمريكي. ودعمت إجراءات تحفيز ضخمة الذهب حيث يُستخدم كتحوط ضد التضخم واضطراب قيمة العملة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1852.52 دولار للأوقية فيما زادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.47 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 760.54 دولار للأوقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يستقر قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.