أداء متباين للبورصات الآسيوية وسط مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أداء البورصات الآسيوية تباينا خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد أن تسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا بدول سبق وأن نجحت فى احتواء انتشار المرض، فى إثارة المخاوف من اندلاع هجمة ثانية لفيروس كورونا تزامنا مع بدء تخفيف قيود الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد، في اليابان، تراجع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 20267 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة سنغافورة بنحو 0.44% مسجلا 2576 نقطة، فيما سجل مؤشر "شنجهاي" الصيني ارتفاعا بنسبة 0.22% ليصل عند مستوى 2898 نقطة، كذلك صعد مؤشر "سينكس" الهندي 1.76% مسجلا 31928 نقطة.

ويوازن المستثمرون بين احتمالات موجة ثانية من الإصابات بالفيروس وبين آمال بأن تخفيف قيود العزل قد يمهد لتعافي الاقتصاد العالمي الذي ظل مكبلا تحت ضغط قيود الإغلاق لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

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وتواجه دول آسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية احتمالات موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا بعد إعلان السلطات الصحية في الدولتين تسجيل إصابات جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الصينية الأحد، أنها سجلت 14 حالة جديدة في البر الرئيسي الصيني، ما يمثل أكبر معدل منذ 28 أبريل.

وسجلت بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ 35 يوما في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث ظهر المرض في أواخر العام الماضي.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 27 إصابة جديدة خلال 48 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بذلك إلى 10 آلاف و936 حالة، حسبما أفادت المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

