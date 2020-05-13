شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر فى مستهل التعاملات.. واستبعاد 3 أسهم من مؤشر MSCI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% خاسراً 24.57 نقطة ليصل إلى مستوى 8867.73 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها العقارات، وبلغ حجم التداول 100 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال عبر تنفيذ 3202 صفقة، وتراجع 19 سهما، فيما ارتفع 17 سهماً، ولم تستقر أي أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع النقل بنسبة 5.56%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.83%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.76%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.30%.

وفى سياق متصل أعلنت مورغان إستانلى، عن نتائج المراجعة النصف السنوية لمؤشرات MSCI، فيما يخص الشركة القطرية المدرجة، وتم إدخال كل من شركات أعمال القابضة بلدنا، قطر للتأمين لمؤشر MSCI للشركات الصغرى، فيما تم استبعاد شركتي قطر للتأمين، قطر لنقل الغاز المحدودة من المؤشر، وسوف تتم تطبيق نتائج المراجعة عند إغلاق السوق يوم 29 مايو الجاري.

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وفي سياق آخر أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، عن عدم اكتمال النصاب للجمعية العامة العادية وغير العادية الإلكترونية، وتم التأجيل للموعد الاحتياطي يوم الأحد الموافق 17 مايو، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عن طريق الاتصال المرئي.

يذكر أن مواعيد الدوام الرسمى لبورصة قطر خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

وفترة التداول ستظل كما هى عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 31 مارس 2020، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 8.3 مليار ريال قطري مقابل 10.5 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض تقارب نسبته 20%.