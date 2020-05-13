استقرار أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر لليوم الثالث على التوالى، ليسجل 745 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر تداولا فى مصر، وذلك فى ظل استمرار استقرار سعر أوقية الذهب عالميا عند 1705 دولارات.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 : 745 جنيها.
عيار 24 : 851.40 جنيه.
الجنيه الذهب : 5960 جنيها.
السعر العالمى "الأوقية" : 1705 دولارات.
وحذرت شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية من شراء الذهب من خلال صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى على فيس بوك أو أى وسيلة تواصل اجتماعية على الإنترنت، وذلك تجنبا لعدم تعرض المستهلكين لخطر النصب.
وقال هانى جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة لـ"الخليج 365" إن الشراء على الإنترنت للذهب تحديدا يحتوى على مخاطر عدة منها أن المستهلك قد يحصل على ذهب مغشوش وغير مطابق للمواصفات، وكذلك غير مدموغ من مصلحة الدمغة والموازين، وهو ما يعرض المستهلكين لخسائر كبيرة.
وأضاف أن أغلب البيع على الإنترنت غالبا ما يكون ذهب مستعمل وقد يكون مسروق، ويتعرض حائزوه لعملية نصب، وذلك لعدم وجود فواتير معتمدة، ومن ثم لا يستطيع من يشترى الذهب من على الإنترنت إعادة بيعه مرة أخرى.
ومن جانبه حذر إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب، فى تصريحات خاصة، من شراء الذهب عبر صفحات فيس بوك، وقال "إن هذه المشغولات تباع بدون فواتير أو على أنها مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أنه وردت إليهم العديد من الشكاوى من حالات نصب أو بيع مشغولات غير مطابقة للمواصفات أو العيارات عن طريق هذه الصفحات التي يستغلها بعض ضعاف النفوس في الترويج لهذه المنتجات.
وشدد واصف على كل من يرغب في التعامل لشراء أو بيع المشغولات الذهبية، بضرورة التعامل من خلال المحال المرخصة فقط، وبـ"الفاتورة"، التي توضح عيار المنتج ووزنه وقيمته.
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