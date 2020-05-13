شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني والأنظار على حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 23 نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 107.13 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.14 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.09، بينما حقق الأعلى له عند 107.28.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.97 تريليون ين مقابل 3.17 تريليون ين في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.21 تريليون ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 0.94 تريليون ين مقابل 2.35 تريليون ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.29 تريليون ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف التي أظهرت تسارع النمو إلى 3.0% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 2.0%، وقبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص اتساع الأوضاع الحالية إلى 7.9 مقابل 14.2 في آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 10.1، وأيضا تقلص اتساع الأوضاع المستقبلية إلى 16.6 مقابل 18.8، بخلاف التوقعات عند 15.2.

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على الصعيد الأخر، ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 0.5% مقابل 0.3% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انكماش 0.1% مقابل نمو 0.2%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر انكماش 0.2% مقابل نمو 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.4%.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أظهر بيانات التضخم للولايات المتحدة بالأمس اتساع الانكماش خلال نيسان/أبريل وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته، وأظهر القراءات السنوية تباطؤ النمو بصورة فاقت التوقعات، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال القضايا الاقتصادية في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

بخلاف ذلك، تقييم الأسواق حالياً التحديات التي قد تواجه الاقتصاديات العالمية لإعادة الفتح وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها مسبقاً للحد من تفشي فيروس كورونا، وسط القلق من حدوث موجة ثانية لتفشي الفيروس التاجي وحدوث إصابات جديدة مع إعادة الفتح، ونود الإشارة، إلى أنه بالفعل في آسيا شهدت العديد من الدول بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة عقب تخفيف القيود.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.10 مليون ولقي 283,271 شخص مصرعهم في 215 دولة.