شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والأنظار على حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 24 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 03:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.02% لتتداول عند 1,704.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,705.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,706.80$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 99.98 مقارنة بالافتتاحية عند 100.00.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 0.5% مقابل 0.3% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انكماش 0.1% مقابل نمو 0.2%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر انكماش 0.2% مقابل نمو 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.4%.

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ويأتي ذلك، عقب ساعات من أظهر بيانات التضخم للولايات المتحدة بالأمس اتساع الانكماش خلال نيسان/أبريل وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته، وأظهر القراءات السنوية تباطؤ النمو بصورة فاقت التوقعات، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال القضايا الاقتصادية في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن حذر الأحد الماضي من أن معدلات البطالة في بلاده "قد تسوء قبل أن تتحسن" وأن معدلات البطالة ربما قد وصل إلى 25%، وجاءت تصريحاته عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي الجمعة الماضية ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة للأعلى لها في نحو سبعة عقود من الزمن إلى 14.7% مع فقد نحو 20.5 مليون وظيفة خلال نيسان/أبريل من جراء تفشي فيروس كورونا.

بخلاف ذلك، تقييم الأسواق حالياً التحديات التي قد تواجه الاقتصاديات العالمية لإعادة الفتح وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها مسبقاً للحد من تفشي فيروس كورونا، وسط القلق من حدوث موجة ثانية لتفشي الفيروس التاجي وحدوث إصابات جديدة مع إعادة الفتح، ونود الإشارة، إلى أنه بالفعل في آسيا شهدت العديد من الدول بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة عقب تخفيف القيود.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.10 مليون ولقي 283,271 شخص مصرعهم في 215 دولة.