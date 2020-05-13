شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.0851، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0848، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0857 بينما حقق الأدنى له عند 1.0844.

هذا تتطلع الأسواق خالياً من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 12.1% مقابل 0.1% في شباط/فبراير الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 12.4% مقابل 1.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.

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على الصعيد الأخر، ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 0.5% مقابل 0.3% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انكماش 0.1% مقابل نمو 0.2%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر انكماش 0.2% مقابل نمو 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.4%.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أظهر بيانات التضخم للولايات المتحدة بالأمس اتساع الانكماش خلال نيسان/أبريل وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته، وأظهر القراءات السنوية تباطؤ النمو بصورة فاقت التوقعات، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال القضايا الاقتصادية في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

بخلاف ذلك، تقييم الأسواق حالياً التحديات التي قد تواجه الاقتصاديات العالمية لإعادة الفتح وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها مسبقاً للحد من تفشي فيروس كورونا، وسط القلق من حدوث موجة ثانية لتفشي الفيروس التاجي وحدوث إصابات جديدة مع إعادة الفتح، ونود الإشارة، إلى أنه بالفعل في آسيا شهدت العديد من الدول بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة عقب تخفيف القيود.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.10 مليون ولقي 283,271 شخص مصرعهم في 215 دولة.