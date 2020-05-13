شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 24 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 4.1 مليون برميل مقابل 4.6 مليون برميل ووسط التطلع لكشف أوبك عن تقريرها الشهري.

وفي تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم حزيران/يونيو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.99% لتتداول عند مستويات 25.55$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 25.30$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 25.78$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 0.55% لتتداول عند 29.51$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 29.35$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 29.98$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.99 مقارنة بالافتتاحية عند 100.00، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.93.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 0.5% مقابل 0.3% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انكماش 0.1% مقابل نمو 0.2%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر انكماش 0.2% مقابل نمو 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.4%.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أظهر بيانات التضخم للولايات المتحدة بالأمس اتساع الانكماش خلال نيسان/أبريل وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته، وأظهر القراءات السنوية تباطؤ النمو بصورة فاقت التوقعات، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال القضايا الاقتصادية في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

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بخلاف ذلك، تقييم الأسواق حالياً التحديات التي قد تواجه الاقتصاديات العالمية لإعادة الفتح وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها مسبقاً للحد من تفشي فيروس كورونا، وسط القلق من حدوث موجة ثانية لتفشي الفيروس التاجي وحدوث إصابات جديدة مع إعادة الفتح، ونود الإشارة، إلى أنه بالفعل في آسيا شهدت العديد من الدول بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة عقب تخفيف القيود.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.10 مليون ولقي 283,271 شخص مصرعهم في 215 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع إعلان المملكة العربية السعودية عن عزمها تعزيز خفض إنتاجها من النفط بصورة طوعية خلال حزيران/يونيو، مع توجه المملكة لضخ أقل من 7.5 مليون برميل يومياً وذلك يعد تراجع بواقع 1 مليون برميل عن الهدف الرسمي للمملكة لاتفاق أبوبك بلس الأخير عند 8.5 مليون برميل، ويذكر أن اتفاق أوبك بلس الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع هذا الشهر يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً.

وفي نفس السياق، أعلنت كل من الأمارات العربية المتحدة والكويت أيضا الاثنين عن عزمهم خفض إنتاجهم النفطي بشكل طوعي عن هدفهم الرسمي في اتفاق أوبك بلس، حيث تعتزم الإمارات خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً وتعتزم الكويت خفض الإنتاج بواقع 80 ألف برميل يومياً، وفي سياق أخر، فقد تابعا التقرير التي تطرقت لكون مخزونات النفط لدي الصين تراجعت بنحو 9.5 مليون برميل في نيسان/أبريل بعد أن ارتفعت بنحو 161 مليون برميل في الربع الأول، بخلاف ذلك، من المرتقب أن يتم الكشف لاحقاً اليوم عن التقرير الشهري لأوبك.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 33 منصة لإجمالي 292 منصة، لتعكس ثامن تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 396 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ أيلول/سبتمبر 2009، مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من النصف في نحو شهرين.