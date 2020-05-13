شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يضطر للارتداد– تحليل -13-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي متأثرا بسلبية المتوسط المتحرك 55 باستقراره فوق التداولات الحالية بالإضافة لمحاولة تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

ما سبق, دفع بالسعر للاستقرار حول مستوى 2.3400, إلا أن ثباته الإيجابي فوق الدعم المستقر عند 2.2750 يدعونا للتمسك بالمحاولات التصحيحية الصاعدة والتي قد تستهدف خلال الفترة القريبة مستوى 2.4530.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3200 و 2.4530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم