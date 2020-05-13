شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يضطر للارتداد– تحليل -13-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي متأثرا بسلبية المتوسط المتحرك 55 باستقراره فوق التداولات الحالية بالإضافة لمحاولة تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.
ما سبق, دفع بالسعر للاستقرار حول مستوى 2.3400, إلا أن ثباته الإيجابي فوق الدعم المستقر عند 2.2750 يدعونا للتمسك بالمحاولات التصحيحية الصاعدة والتي قد تستهدف خلال الفترة القريبة مستوى 2.4530.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3200 و 2.4530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يضطر للارتداد– تحليل -13-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.