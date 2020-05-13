الاقتصاد

سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي – تحليل - 13-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد حتى تداولات هذا الصباح لدى سعر البلاتين لنلاحظ تأثره بتعارض المؤشرات الرئيسية واستقراره دون مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 779.00 لهذا اليوم. حاليا وبمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي من جديد وليبدأ بالتسلل السلبي ليستهدف بذلك مستوى 740.00 و 710.00 على التوالي.

 

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نطاق التداول المتوقع ما بين 779.00 و 740.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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