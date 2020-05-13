شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي – تحليل - 13-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد حتى تداولات هذا الصباح لدى سعر البلاتين لنلاحظ تأثره بتعارض المؤشرات الرئيسية واستقراره دون مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 779.00 لهذا اليوم. حاليا وبمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي من جديد وليبدأ بالتسلل السلبي ليستهدف بذلك مستوى 740.00 و 710.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 779.00 و 740.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي – تحليل - 13-5-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.