شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي – تحليل - 13-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد حتى تداولات هذا الصباح لدى سعر البلاتين لنلاحظ تأثره بتعارض المؤشرات الرئيسية واستقراره دون مقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 779.00 لهذا اليوم. حاليا وبمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, فإن ذلك سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي من جديد وليبدأ بالتسلل السلبي ليستهدف بذلك مستوى 740.00 و 710.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 779.00 و 740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة