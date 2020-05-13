اليورو مقابل الين يتمسك بالإيجابية المؤقتة- تحليل - 13-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج مستقرا بشكل إيجابي فوق الدعم الأولي المتمركز عند 115.20 ليزيد بذلك من فرص استئنافه للهجوم التصحيحي الصاعد والذي يستهدف بشكل رئيسي مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 117.20.
لابد من التنويه إلى أن تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيزيد من فرص تشكيله لتداولات سلبية قوية, لنتوقع بشكل أولي هبوطه نحو 114.40 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمركز عند 113.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 115.70 و 117.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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