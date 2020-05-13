شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحاول تجديد المحاولات السلبية-تحليل - 13-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سعر الزوج بتداولات يوم أمس دون مستوى 132.10 لينهي بذلك المحاولات التصحيحية الإيجابية وليبدأ باستهداف مستويات سلبية جديدة بملامسته حاليا لمستوى 131.20, نذكر بأن ثبات المقاومة الرئيسية والممتدة نحو 133.95 تشكل عامل رئيسي لتأكيد المسار الهابط لنتوقع تسلل السعر قريبا دون مستوى 130.65 وليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل أهداف إضافية قد تبدأ من 129.05.

نلاحظ من الرسم المرفق تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50, ليساهم ذلك بتقديم عزم سلبي جديد وليسهل محاولة تجديد السعر للهجوم السلبي وتحقيق الأهداف المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.30 و 130.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط