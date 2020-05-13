اليورو مقابل الباوند يتمسك بالمحاولات الصاعدة– تحليل – 13-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج ارتداده السلبي الأخير بتقديمه لإغلاق إيجابي واضح فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 0.8650 ليحافظ بذلك على مساره الصاعد لنلاحظ اندفاعه حاليا بشكل إيجابي نحو 0.8840.
كذلك تشكيل المتوسط المتحرك 55 للدعم الإضافي باستقراره عند 0.8725 يدعم الترجيح الصاعد ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من التداولات الإيجابية لننتظر انجذاب السعر بذلك نحو 0.8930 و 0.9120 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8840 و 0.8930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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