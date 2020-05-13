شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر للتجول 24 ساعة بأنحاء السعودية في عيد الفطر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تم الإعلان عن أن المملكة العربية السعودية ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وسيتم فرض الحظر من 23 إلى 27 من مايو أيار بعد نهاية شهر رمضان، وفقا لوكالة رويترز نقلا عن بيان لوزارة الداخلية.

ووفقاً للبيان فإنه حتى ذلك الحين ستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل.

وكانت السعودية، قد أعلنت في وقت سابق عن رفع حظر التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة من الأحد 3 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.