شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الصادرات الوطنية فى فبراير الماضى.. أبرزها الوقود والقطن والمواد الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، حجم الصادرات الوطنية للاقتصاد المصرى خلال شهر فبراير الماضى، وتوزيعاته، حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات الوطنية نحو 2 مليار و693 مليون دولار، مقابل 2 مليار و609 مليون دولار فى شهر فبراير من عام 2019، بزيادة بلغت 84 مليون دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قائمة الصادرات الوطنية تضمنت الوقود، بقيمة 637 مليون دولار، مقابل 586 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 51 مليون دولار، بينما بلغت قيمة صادرات القطن نحو 15 مليون دولار، مقابل 22 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 6 ملايين دولار.

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وتشمل القائمة أيضا الصادرات من المواد الخام والتى بلغت نحو 242 مليون دولار فى فبراير الماضى، مقابل 238 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين دولار، إلى جانب الصادرات من السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها نحو 623 مليون دولار، مقابل 583 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 39 مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات السلع تامة الصنع وبلغت قيمتها مليار و174 مليون دولار، مقابل مليار و171 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو مليونى دولار.

وفى المقابل بلغت قيمة الواردات من السلع السابقة نحو 4 مليار و642 مليون دولار فى فبراير الماضى، مقابل 6 مليار و618 مليون دولار فى نفس الشهر من العام 2019، بتراجع بلغ نحو مليار و975 مليون دولار.