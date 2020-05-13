شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة سلبية وسط القلق من حدوث إصابات جديدة مع إعادة فتح الاقتصاديات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الأربعاء مع عدم اليقين في الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، الأمر الذي عزز قلق المستثمرين حيال حدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل وحدوث إصابات جديدة مع إعادة الفتح.

هذا وقد تابعنا قرار بنك نيوزيلندا الاحتياطي بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% خلال اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي المنعقد في 13 من أيار/مايو، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة للمركزي النيوزيلندي، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور والذي سيدلي لاحقاً بشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات في ولينغتون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الأول والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.2% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1.97 تريليون ين مقابل 3.17 تريليون ين في شباط/فبراير، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.21 تريليون ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 0.94 تريليون ين مقابل 2.35 تريليون ين، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.29 تريليون ين.

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ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.10 مليون ولقي 283,271 شخص مصرعهم في 215 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.52% ليخسر 7.72 نقطة ويصل إلى المستوى 1,469.00، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.77% ليخسر هو الأخر 155.94 نقطة ويصل إلى المستوى 20,210.54.

كما مؤشرات الأسهم الصينية شهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.31% ليخسر 12.13 نقطة ويصل إلى المستوى 3,948.11، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19% ليخسر هو الأخر 5.49 نقطة ويصل إلى المستوى 2,886.06.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاُ بنسبة 0.09% ليخسر 22.00 نقطة ويصل إلى المستوى 24,223.68، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.06% ليخسر هو الأخر 1.07 نقطة ويصل إلى المستوى 1,921.10.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 0.59% ليخسر 63.45 نقطة ويصل إلى المستوى 10,755.21، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.63% ليخسر هو الأخر 33.95 نقطة ويصل إلى المستوى 5,369.10.