شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأعلى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث أور وباول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ أواخر نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي قرارات وتوجهات بنك نيوزيلندا الاحتياطي ووسط التطلع للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

في تمام الساعة 02:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.76% إلى مستويات 0.6032 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6078، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6025، بينما حقق الأعلى له عند 0.6098.

هذا وتابعنا قرار بنك نيوزيلندا الاحتياطي بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% خلال اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي المنعقد في 13 من أيار/مايو، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة للمركزي النيوزيلندي، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور والذي سيدلي لاحقاً بشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات في ولينغتون.

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ويذكر أن بنك نيوزيلندا الاحتياطي خفض أسعار الفائدة في الاجتماع السابق المفاجئ والذي تم عقده في 15 من آذار/مارس الماضي بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.25% وأعلن آنذاك بأنه سيتم البقاء عليها عند هذا المستوى لمدة أثني عشرة شهراً على الأقل، مع الإفادة أيضا بأنه في حالة الحاجة إلى المزيد من التحفيز، فأن برنامج شراء الأصول على نطاق واسع من سندات الحكومة النيوزيلندية سيكون أفضل من التوسع في خفض الفائدة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى 0.5% مقابل 0.3% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته انكماش 0.1% مقابل نمو 0.2%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر انكماش 0.2% مقابل نمو 0.7%، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.4%.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أظهر بيانات التضخم للولايات المتحدة بالأمس اتساع الانكماش خلال نيسان/أبريل وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين والقراءة الجوهرية للمؤشر ذاته، وأظهر القراءات السنوية تباطؤ النمو بصورة فاقت التوقعات، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال القضايا الاقتصادية في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الخميس الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.10 مليون ولقي 283,271 شخص مصرعهم في 215 دولة.