شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهـم تتحـول إلـى المكاسـب والسيولـة دون 300 مليـون درهـم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على مكاسب في جلسة تداولات، أمس، لاسيما في النصف الثاني من الجلسة عقب بداية حمراء، نجح بعدها «إعمار العقارية» في قيادة سوق دبي للارتفاع 0.46%، بينما صعد مؤشر أبوظبي 0.33% بدعم رئيسي من «اتصالات».

وتجاهلت الأسهم بذلك، الانكشافات لبعض البنوك على شركة «فينيكس كوموديتيز»، والتي لم يتأثر بها «بنك المشرق» رغم انكشافه ب43.1 مليون درهم، وصعد سهمه بالأمس، 4.53%، فيما نزل «الإمارات دبي الوطني» بنسبة بسيطة بلغت 0.47%، علماً أن لديه انكشافاً غير مباشر على شركة تابعة ل «فينيكس»، ب23.66 مليون دولار.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 268 مليون درهم، منها 143.5 مليون درهم في دبي، و124.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 153.3 مليون سهم، توزعت بواقع 113.6 مليون سهم في دبي، و39.67 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة، وجاء ذلك من خلال 4820 صفقة.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 1892.22 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والخدمات والاستثمار والنقل والسلع.

وارتفع قطاع العقار 0.65% مستفيداً من عودة المكاسب ل«إعمار العقارية» بنسبة 0.41%، و«إعمار للتطوير» 2.07%، و«إعمار مولز» 1.77%، و«داماك» 0.17%، و«ديار» 0.8%، وذلك في مقابل هبوط «أرابتك» 2.16%، و«الاتحاد العقارية» 0.74%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.46% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.81%، و«شعاع كابيتال» 4.69%، وذلك في مقابل هبوط «سوق دبي المالي» 0.45%. وصعد قطاع النقل 1.92% بعد صعود «العربية للطيران» 2%، و«أرامكس» 1.98%، في وقت استقر «الخليج للملاحة» من دون تغيير.

وعلى العكس، انخفض قطاع البنوك بنسبة طفيفة 0.02% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.29%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.47%، في مقابل ارتفاع «بنك المشرق» 4.53%، و«أملاك» 1.23%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4134.1 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة.

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وزاد قطاع البنوك بنسبة طفيفة 0.01% مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.75% في الوقت الذي استقر فيه «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي» من دون تغيير.

وزاد قطاع العقار 1.11% مستفيداً من ارتفاع سهم «الدار» 1.16%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.29%. وصعد قطاع الاتصالات 2.04% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، نزل قطاع الطاقة بنحو 1% بفعل نزول «أدنوك للتوزيع» 1.07%، و«طاقة» 4.93%، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.32%.

الأكثر تداولاً

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، بقيمة 28.5 مليون درهم، مغلقاً عند 3.33 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 24 مليون درهم، ليغلق عند 8.45 درهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة قدرها 17.4 مليون درهم، وأقفل عند 2.43 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 35.8 مليون درهم، مغلقاً عند 11.62 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 19.4 مليون درهم، ليغلق عند 4.05 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات قدرها 19.12 مليون درهم، وأقفل عند 15 درهم. وكان أكبر الرابحين في سوق دبي «المدينة للتمويل»، بنسبة ارتفاع 5.88% مغلقاً عند 0.144 درهم، وفي المقابل، سجل «سلامة للتأمين» الانخفاض الأكثر بنسبة 4.17% إلى 0.505 درهم.

وسجل «أسمنت رأس الخيمة» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 7.93% مغلقاً عند 0.599 درهم، وفي المقابل، سجل «طاقة» الانخفاض الأكثر بنسبة 4.93% إلى 0.655 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 6.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.9 مليون درهم محصلة شراء العرب، و4.9 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 400 ألف درهم فقط محصلة بيع الخليجيين، و6.4 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وجاء الأمر مماثلاً بالنسبة لسوق دبي الذي اتجه فيه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 5.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.5 مليون درهم محصلة شراء العرب، و3.14 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «ديار»، و«سلامة»، و«أبوظبي الأول»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أبوظبي التجاري»، و«إعمار للتطوير»، و«جي إف إتش».

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 5.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.67 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، وبنسبة طفيفة للغاية كمحصلة بيعية للخليجيين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 5.8 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 10.4 مليون درهم محصلة بيع.