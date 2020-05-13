صندوق النقد: الـ 2.7 مليار دولار تقدم لمصر دفعة واحدة بلا اشتراطات وفائدة 1%

كشفت أوما راماكريشنان رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر،عن تفاصيل تسليم مصر مساعدة مالية طارئة قيمتها 2.7 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا . وقالت أوما راماكريشنان في مداخلة هاتفية ببرنامج" يحدث في مصر " المذاع عبر فضائية "MBC مصر" المساعدة المالية الطارئة بـ 2.7 مليار دولار تصرف مرة واحدة وليس على دفعات. وأضافت ان المساعدة المالية الطارئة بلا اشتراطات أو جلسات مراجعة,موضحة ان الفائدة الخاصة بالـ 2.7 مليار دولار 1% ويمكن تسديدها حتى 5 سنوات. Advertisements وتابعت: مصر ضمن 55 دولة بدأت في الانتفاع من مساعدات النقد الدولي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وستكون أولوية الصرف على المستلزمات الصحية وتحسين الخدمة الصحية ومساعدة الأكثر احتياجًا.

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