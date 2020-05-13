شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اختلافات بين تسعير التأمين التقليدى ومتناهى الصغر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاختلافات الرئيسية بين تسعير التأمين التقليدي والتأمين متناهى الصغر و التى تؤثر على مهام الخبير المسئول عند تسعير المنتجات متناهية الصغر هى :

1-التركيز على العميل:

يجب أن تكون احتياجات و رغبات العميل هى اساس أنشطة التأمين متناهى الصغر لضمان قبول العميل للتأمين كأداة لإدارة المخاطر. وبناء على طلبات العملاء، يجب أن يتم تصميم المنتجات لتتناسب مع احتياجاتهم من حيث المخاطر التي يتعين تغطيتها، والقدرة على تحمل التكاليف وتوقيت دفع قسط التأمين، وإجراءات المطالبات البسيطة، والحد الأدنى من الاكتتاب، والاجراءات التى يتم التخطيط لها لتعزيز إمكانية الوصول إلى العملاء.

2-التعامل مع ندرة البيانات:

بالرغم من الاهتمام المتزايد بخدمات التأمين متناهي الصغر ، لا يوجد في معظم البلدان سوى عدد قليل من مقدمي خدمات التأمين المتناهي الصغر أو لا يوجد على الإطلاق وهذا يحد من بيانات الخبرة المطلوبة لسلامة التسعير كما نجد أن بيانات التأمين الرئيسية غير متوفرة في بعض البلدان بسبب عدم وجود تطوير فى سوق التأمين مما يزيد من تقييد إمكانية استخدام المنتجات المماثلة لتكون بمثابة معيار التسعير.

لذلك يجب على خبير التسعير أن يكون على قدر كبير من التقنية والحرص عند القيام بإعداد معدلات الأقساط. وبعد طرح المنتجات، ينبغي بناء قواعد البيانات فورا ورصد نتائج أداء الأعمال الجديدة فى ضوء نتائج معدلات الاسعار المبدئية.

3-يجب أن تكون الأسعار معقولة:

إن الوصول إلى السوق منخفضة الدخل يعني تصميم اساليب ميسرة و سهلة للوصول و الحصول على المنتجات ، حيث أن إمكانية الوصول الى المنتج هي مفتاح تحقيق الطلب على المنتجات. ونظرا لقيود التكاليف العالية والقوة الشرائية المنخفضة، فإن التأمين لا يحتل الأولوية فى قائمة الإحتياجات الاستهلاكية للأسر ذات الدخل المنخفض ولذلك فمن المنطقي أن تكون أقساط التأمين متناهي الصغر منخفضة.

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4-محدودية استخدام برامج التسعير المتخصصة:

استخدام أدوات التسعير للتأمين التقليدى تعتبر نادرة جدا في تسعير التأمين متناهي الصغر. لذلك يتعين على خبراء التسعير تطوير نماذج التسعير الخاصة بالتأمين متناهي الصغر باستخدام أدوات مثل ميكروسوفت إكسيل و أكسس(Microsoft Excel and Access).

5-أهمية اجراءات تصميم المنتج

ومن المهم أيضا أن نضع في اعتبارنا أن اجراءات تصميم المنتج هي جزء من إجراءات تطوير التأمين متناهي الصغر. الطريقة التي يتم بها تسويق وتوزيع التأمين، والطريقة التي يتم بها جمع الأقساط وما إلى ذلك، له تأثير كبير على مدى كفاية الأقساط.

6- نموذج متطور لتوزيع المنتجات ( الشراكة):

على عكس التأمين التقليدي، الذي يعتمد على السماسرة والوكلاء للمبيعات، تختلف عملية التوزيع بأكملها فى حالة التأمين متناهى الصغر ولإحتواء التكاليف، يجب على مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر عقد اتفاق شراكة مع الشريك الذي يمكنه توزيع المنتجات بأقل تكلفة ممكنة .

7-وثائق التأمين المتناهي الصغر قصيرة الأجل بصفة أساسية:

إن معظم وثائق المنتجات المتاحة في مجال التأمين متناهي الصغر مدتها 12 شهرا أو أقل و بعضها نشط لمدة 24 ساعة فقط ، والأسباب الرئيسية لذلك هي صعوبة بيع منتج طويل الأجل بالأسواق منخفضة الدخل بالنسبة للمؤمن، فإن المنتجات قصيرة الأجل أقل خطورة و يمكن إعادة تسعيرها بسرعة مع تطور الخبرة.