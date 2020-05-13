إنفوجراف.. توزيع الواردات المصرية عبر المطارات والموانئ المصرية فبراير الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية حجم الواردات المصرية التي جاءت عن طريق الموانئ والمطارات المصرية، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، وقدرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجمالي تلك الواردات بنحو 4 مليار و642 مليون دولار، مقابل 6 مليار و618 مليون دولار. وينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف توزيع الواردات المصرية عن طريق الموانئ والمطارات وكانت كالتالي: موانئ الإسكندرية 2 مليار و251 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 2 مليار و487 مليون دولار في فبراير 2019 بورسعيد 237 مليونا و905 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 620 مليون دولار فبراير 2019 السويس 358 مليونا و885 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 83 مليون دولار فبراير 2019 دمياط 551 مليونا و178 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 742 مليون دولار فبراير 2019 Advertisements ميناء الدخيلة 452 مليونا و808 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 980 مليون دولار فبراير 2019 ميناء نويبع 17 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 24 مليون دولار فبراير 2019 سفاجا 32 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 50 مليون دولار فبراير 2019 القصير وموانئ البحر الأحمر 154 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 223 مليون دولار فبراير 2019 المطارات 58 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 827 مليون دولار فبراير 2019 موانئ أخرى 526 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 827 مليون دولار فبراير 2019

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