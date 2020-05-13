شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ينخفض 1.11% فى بداية التعامل بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض مؤشر نيكى القياسى، فى بداية التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء. وهبط نيكي 1.11 % إلى 20140.92 نقطة في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 % إلى 1462.78 نقطة ونزل المؤشر نيكي القياسي في اليابان الثلاثاء، عن أعلى مستوى في شهرين جراء مخاوف من موجات أخرى من الإصابات بفيروس كورونا قوضت التفاؤل الأخير بشأن إعادة فتح اقتصادات. Advertisements ونزل سهم شركة تويوتا للسيارات، أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، اثنين بالمئة بعد أن حذرت من أن أرباح التشغيل ستنخفض بنحو 80 بالمئة في السنة المالية الحالية.

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