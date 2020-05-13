شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10٫40 فلس، مستقرا اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم الحالي عند 8٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.1 بينما مستوى المقاومة هو 10.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط