شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يخسر مكاسب اسبوعين -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 22 فلس، وذلك بالرغم من انه استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 24 فلس، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 21 فلس كمستوى أول ثم 15 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.3 بينما مستوى المقاومة هو 23.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط