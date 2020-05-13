شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (KFIC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر ابريل الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 38٫30 فلس منخفضا، ومسجلا بذلك انى مستوى له خلال الجلسة، كما أنهى السهم الجلسة اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 35 فلس كمستوى أول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.6 بينما مستوى المقاومة هو 39.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط