شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج (GBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ شهر مارس الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 203 فلس، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، مما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع انخفاضا في الأجل القصير لمستوى الدعم 180 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 230 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 202.0 بينما مستوى المقاومة هو 205.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط