شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي منخفضا حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 578 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 610 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 500 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 620 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 574.0 بينما مستوى المقاومة هو 585.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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