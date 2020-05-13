شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (CGC) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعبية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 166 فلس، مخترقا بذلك الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 150فلس كمستوى أول خلال الأيام القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 185 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 162.0 بينما مستوى المقاومة هو 173.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط