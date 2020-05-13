شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 481 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 450 ثم 400 فلس خاصة في ظل الأداء السلبي للمؤشرات الفنية، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 520 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 477.0 بينما مستوى المقاومة هو 489.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط