شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 164 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 130 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 162.0 بينما مستوى المقاومة هو 168.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط