شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 5٫735 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 5٫40 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.63 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.81 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط