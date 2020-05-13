شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يخترق -تحليل صباحي- 13-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق عند مستوى 0٫611 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسط ه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع استمرار الضغوط البيعية للوصول لمستوى الدعم 0٫56 ريال كمستوى أول ثم 0٫46 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.60 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط