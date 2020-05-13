الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 13-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية بشكل ملحوظ يوم أمس ليبتعد عن مستوى 0.9730، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.9626. نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة يشترط ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 0.9730. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9626 والمقاومة 0.9730 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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